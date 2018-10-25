На болгарском курорте нашли миллионы фальшивых евро и долларов (видео)
10:57, 25 октября 2018Мир
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Болгария при поддержке Европола и американских разведчиков расследовали это дело долгие 10 месяцев.
Среди находок - готовые подделки и бумажки, которые как раз хотели допечатать / скриншот видео ТСН
На болгарском курорте обнаружили типографию, которая выпускала поддельные доллары и евро.
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Как говорится в сюжете ТСН, кучу поддельных денег на кругленькую сумму нашли в типографии - в подвале одного из отелей. Насчитали 11 миллионов евро и еще почти 2 миллиона долларов, и среди этого богатства - ни одной настоящей купюры.
Среди нелегальных находок - готовые подделки и бумажки, которые вот-вот должны допечатать.
Болгария при поддержке Европола и американских разведчиков расследовали это дело долгие 10 месяцев. По всей стране обыскали десятки адресов.
На болгарском курорте обнаружили типографию, которая выпускала поддельные доллары и евро
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