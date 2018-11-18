Британские военные подготовились к пресечению беспорядков в случае срыва сделки по "брекситу"

Британские военные пресекут возможные беспорядки, если Великобритания и ЕС не заключат сделку по «брекситу».

Британские военные пресекут возможные беспорядки, если Великобритания и Евросоюз не заключат сделку по «брекситу».

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Как сообщает The Sunday Times, план вывода солдат на помощь полиции называется No deal («Никакой сделки»), передает kommersant. Он разработан офицерами, курирующими операцию Temperer, по которой военные выходят на улицу в случае крупного теракта.

«Мы тесно сотрудничаем с силовиками, включая полицию, создавая план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы мы могли обеспечить безопасность наших граждан»,- заявил представитель министерства внутренних дел страны. Он также назвал беспорядки «маловероятными». Доклад планируется рассмотреть Национальным советом глав полиции в этом месяце.

Как сообщал УНИАН, план по «брекситу» Великобритания и ЕС согласовали 14 ноября. Черновик соглашения был одобрен британским парламентом по итогам пятичасового заседания. В парламенте большинство депутатов выступили с критикой соглашения. Впоследствии из-за несогласия с планом по «брекситу» некоторые британские политики, в том числе три министра, ушли в отставку. По данным СМИ, 20 ноября может состояться голосование по вотуму недоверия премьеру Британии.