Мэй может сменить сын пакистанских иммигрантов - пресса Британии

Для будущего лидера консервативной партии и потенциального премьер-министра Британии биография более чем нетипичная.

Хотя премьер-министр Британии Тереза Мэй не собирается покидать Даунинг-стрит, букмекеры уже нашли ей преемника. Они ставят на нынешнего главу министерства внутренних дел страны - Саджида Джавида.

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Только в июне этого года 48-летний политик оказался во главе одного из самых важных министерств, хотя еще год назад никто не прочил ему столь блестящего будущего, передает Би-би-си со ссылкой на Financial Times. Мало того, накануне прошлогодних парламентских выборов его коллеги по кабинету считали, что пришла пора его просто уволить.

По мнению издания столь неожиданный поворот в карьере Джавида произошел потому, что после отставки предыдущего главы МВД - Эмбер Радд - Мэй постаралась убрать антиэмигрантскую тень со своего образа, назначив на ключевую позицию сына пакистанских иммигрантов.

Для будущего лидера консервативной партии и потенциального премьер-министра Британии биография более чем нетипичная.

Его отец работал водителем автобуса в Бристоле и приехал из Пакистана. Мальчик, которому в школе советовали выучиться на телемастера, с детства читал FT и предпочел пойти в университет Экзетера изучать экономику и политику.

Он довольно быстро сделал головокружительную карьеру в банковской сфере, вершиной которой стала должность управляющего директора Deutsche Bank с годовым доходом около 3 млн фунтов в год.

В политику успешный финансист перешел всего около 10 лет тому назад и лишь в 2010 году впервые стал депутатом. По данным газеты, его сразу назвали восходящей звездой, и он стал любимцем тогдашнего министра финансов Джорджа Осборна. Патрону нравились экономический тэтчеризм Джавида и мультикультурность, которые он привнес в партию.

Другой коллега нынешнего главы британского МВД сказал газете, что правым импонировало то, что он говорил, а левым - то, что он иммигрант второго поколения, поднявшийся из низов.

Впрочем, успешная карьера Джавида, успевшего побывать министром культуры и бизнеса, чуть не разбилась о "брексит". Сторонники выхода из ЕС рассчитывали, что амбициозный молодой политик вольется в их ряды, ориентируясь на какие-то его высказывания в частных разговорах. За год до референдума Джавид считал, что стоимость членства в ЕС выше, чем преимущества, которые оно дает.

Но, по данным FT, тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон и другие сторонники сохранения статус-кво настаивали на том, что как министр по делам бизнеса он должен поддерживать их линию, раз уж "они его сделали".

Джавид, которого некоторые называют оппортунистом, довольно вяло, но поддержал "остающихся", в результате чего нажил себе врагов с обеих сторон, отмечает издание.

Так что в первом кабинете Мэй в 2016 году он оказался в сложном положении нелюбимца, да еще и спорил с премьером по вопросам иммиграционной политики.

Но, как отмечает FT, в кабинете переизбранной, но ослабленной Мэй он неожиданно засиял, оказавшись именно в роли главы МВД на своем месте.

Правда, как пишет газета, Джавиду свойственна некоторая публичная торопливость, а именно он имеет привычку сообщить о выделении тех или иных денег, еще не получив одобрения с Даунинг-стрит.

Но ни это, ни его репутация карьерного оппортуниста не смущает проевропейскую часть консервативной партии, которая видит в молодом и амбициозном политике человека, который сможет умело балансировать между разными внутрипартийными настроениями и имеет все шансы стать удачным преемником нынешнего премьера.