Atlantic Council: У Украины есть шанс решить свою проблему с эмиграцией

Киев может сделать неожиданный и дерзкий шаг в направлении либерализации миграционной политики и привлечь больше западных специалистов и работников в страну.

Украинцы чаще других народов из-за пределов Евросоюза получали разрешения на проживание в странах объединения на протяжении прошлого года.

Примерно 662 тысяч украинцев получили такие разрешения лишь в 2017 год. Эта цифра близка к подсчету всего населения Черногории, которая уже вступила в НАТО и имеет официальный статус кандидата на членство в ЕС. Для сотен тысяч украинцев европейские свободы, такие как свобода легального трудоустройства, способность жить долго на территории других стран и продавать свои услуги в ЕС наконец-то становятся реальностью. Однако, такая форма европейской интеграции происходит пока односторонне.

Об этом в статье для Atlantic Council пишут независимый эксперт по Восточной и Центральной Европе Андрей Новак и старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

Читайте такжеИ здесь хорошо: меньше 10% украинцев задумываются над эмиграцией

Очень мало людей из Евросоюза переезжают в Украину. Одна из причин в том, что для этого иностранцам нужно заполнить очень много разных бумаг, чтобы получить разрешение на проживание и работу на украинской территории. Украинская иммиграционная политика в целом либеральна к гражданам стран Запада. Однако, громоздкие украинские процедуры для получения временного или постоянного права на жительство требуют усилий, к которым большинство граждан ЕС не привыкли. В конце концов, в Украине действует постсоветская централизованная бюрократия. В результате случаи, когда жители ЕС обращаются за разрешением на проживание в Украине, - редкость.

Киев как раз пытается закрепить интеграцию с ЕС и НАТО в Конституции, а украинские чиновники продолжают снова и снова повторять заявления о намерении страны вступить в главные западные организации. Но украинское постепенное включение в Западный мир зависит не только от оценок Брюсселя относительно того, как много стандартов Евросоюза и НАТО воплотили в Киеве. Украинская сторона может и сама ускорить процесс, изменив свои политические подходы и законы. И это можно сделать за долго до начала официальных переговоров о членстве в западных союзах.

После Оранжевой революции в 2005 году Украина отменила требование открывать визы для краткосрочных поездок для граждан Евросоюза и еще ряда стран. Через 12 лет после того Брюссель отплатил той же монетой, позволив украинцам свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны. Таким образом, хоть визовой либерализации удалось добиться не сразу, Киев смог сделать сам первый шаг в этом направлении, облегчив поездки людей с паспортами ЕС. И это помогло ему политически. После такого положительного опыта украинской стороне время сделать новый шаг для привлечения европейцев в Украину, интегрируя страну с союзом и готовя ее к полноценному присоединению к нему. Этот новый шаг также может касаться граждан США, Канады, Швейцарии, Норвегии, Израиля и Австралии.

Читайте такжеВ НБУ спрогнозировали, сколько еще будет расти трудовая миграция украинцев

Из соображений экономики и национальных интересов Киеву следует в одностороннем порядке разрешить свободное передвижение работников и услуг из ЕС на своей территории. Это должно также включать право проживать в Украине при условии независимого финансового обеспечения. Такое изменение в свободах и правах для граждан стран Запада авторы предлагают закрепить новым законом. Он должен быть примерно таким, как тот, который действует в самом Евросоюзе. Это означает, что для получения права свободно жить и работать в Украине не нужно будет подавать никаких заявок. Достаточно будет лишь предъявить паспорт гражданина ЕС или другой дружественной страны. Не должно быть никаких бюрократических процедур кроме регистрации адреса. После такой простой регистрации лицо должно получить право работать на украинскую компанию, открывать бизнес, учиться в Украине, платить налоги стране или просто жить, как пенсионер на собственном удержании.

Такие изменения в регуляции не только упростят жизнь западным друзьям и энтузиастам, которые верят в Украину и хотят сюда переехать. Это пойдет на пользу стране напрямую. Ведь она сейчас теряет сотни тысяч трудоспособных людей ежегодно через негативные тенденции в рождаемости и масштабной эмиграции. Новые жители из ЕС и прочих дружественных стран помогут ослабить последствия демографического сокращения. Когда переезд в страну и выезд из нее станет простым делом, это оживит экономический обмен с Западом.

Читайте такжеВ МВФ назвали будущие драйверы украинской экономики

Поток прямых иностранных инвестиций может усилиться. Поскольку предпринимателям, менеджерам и целым компаниям было легко переехать из ЕС в Украину. Западные граждане в свою очередь будут требовать от украинских чиновников, коммерческих компаний, больниц, государственных или частных школ и других институтов такие же услуги, ответственность, надежность и прозрачность, которые бы отвечали уровню в их родных странах. Это может помочь повысить стандарты в Украине.

Более того, если западные граждане будут на долго приезжать в Украину, это постепенно изменит имидж страны в международных отношениях. Люди из стран ЕС после опыта проживания на украинской территории будут рассказывать более позитивные и реалистичные истории об Украине, тем самым развеяв страшные стереотипы своих соотечественников.