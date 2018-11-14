В США женщина на автомобиле протаранила соццентр, 20 человек пострадали (видео)

56-летняя женщина пыталась припарковать свою машину перед центром.

В штате Нью-Джерси США женщина на автомобиле протаранила здание социального центра, в результате чего пострадали 20 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Автомобиль пробил стену и въехал в заполненный людьми вестибюль. Двое пострадавших получили тяжелые травмы, остальные - отделалась легкими. Отмечается, что авария произошла, когда 56-летняя женщина пыталась припарковаться перед центром.

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В полиции говорят, что наезд, скорее всего, был непреднамеренным, хотя расследование инцидента еще продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне пьяный водитель двухэтажного автобуса протаранил остановку, в результате чего десятки людей пострадали. Британские силовики сразу арестовали пьяного виновника инцидента и доставили его в полицейский участок.