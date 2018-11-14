США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России
09:45, 14 ноября 2018Мир
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США намерены продолжить сотрудничество с Польшей в оборонной сфере.
Иллюстрация / REUTERS
США и Польша будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания российской агрессии,.
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
"Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с с министром обороны Польши Мариусом Блащаком в Пентагоне, подтвердив намерение сохранить тесные связи между двумя странами в военной области НАТО для сдерживания России", - говорится в сообщении.
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Мэттис поблагодарил Блащака за предложение Польши "расширить возможности США" в этой стране, а также за роль Варшавы в размещении в Центральной Европе 4500 американских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Польша готова заплатить до $2 миллиардов за создание военной базы США на своей территории.
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