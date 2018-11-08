EUObserver: США пытаются склонить ЕС к ужесточению санкций против России

В Брюсселе не очень хотят увеличивать давление на Кремль, а некоторые правительства даже говорят о намерении заблокировать продолжение имеющегося.

Американский дипломат Дэвид Тесслер отправился в Рим с задачей убедить ЕС сохранить действующие санкции против России и даже ввести новые.

Однако, у Европы нет аппетитов ответить на американские призывы «повысить цену» для Москвы за ее «зловещее поведение». И причины этого кроются не только в появлении пророссийского правительства в Италии, пишет EUObserver.

«Мы видим, что угроза со стороны России, к сожалению, ухудшается. И это не теоретические дебаты, о которых мы можем говорить, а четкая и существующая опасность», - сказал Тесслер журналистам в Брюсселе.

Евросоюз и США ввели экономические санкции против России после того, как она устроила вторжение в Украину в 2014 году. Но американский дипломат отметил, что российская угроза теперь более широкая. Кроме военной агрессии против соседней страны она также теперь включает нарушение запрета на применение химического оружия, электронное вмешательство и кибератаки, а также кампанию по распространению пропаганды против Запада. США во вторник объявили, что собираются обложить Россию дополнительными санкциями за отравление химическим оружием бывшего шпиона на территории Великобритании.

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Поездка Тесслера происходит на фоне подготовки к принятию решения о продлении действия антироссийских санкций ЕС, которое должно состояться на саммите в декабре. Источники сообщили изданию, что лидеры Франции и Германии сначала встретятся с президентом России Владимиром Путиным, после чего они разъяснят ситуацию другим лидерам.

«Как обычно, некоторые страны захотят провести политическое обсуждение. Но в прошлом это означало, что кто-то делает несколько комментариев, а потом процесс двигается дальше», - пояснил неназванный дипломат ЕС.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в прошлом месяце в Москве заявил, что он собирается наложить вето на продление европейских санкций. Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, тоже имеет в правящей коалиции партию с пророссийскими взглядами. Однако, по мнению другого дипломата ЕС, Рим и Вена вряд ли станут помехой санкциям.

«Есть вероятность того, что итальянцы попросят что-то за свое согласие. Вероятнее всего они будут требовать уступок в отношении их бюджета», - сказал собеседник издания из дипломатических кругов ЕС.

«Австрия в сложном положении в вопросе использования вето. Ведь она сейчас председательствует в ЕС и должна действовать как нейтральный брокер», - добавил он.

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В свою очередь, американский дипломат Дэвид Тесслер уже побывал в Вене в ходе своего европейского визита. По его словам, он еще посетит Рим, прежде чем вернуться в Вашингтон. На вопрос о том, что он собирается сказать итальянским чиновникам, американец ответил: «Мы должны сосредоточиться на сохранении этой цены, поддерживать давление. И мы должны сделать это вместе». Издание отмечает, что это уже его шестой визит в ЕС за этот год, посвященный проблеме России. Его нынешняя поездка происходит на фоне того, как США обложили новыми санкциями Иран вопреки призывам Европы не делать этого ради сохранения ядерного соглашения. Также Америка угрожает европейским фирмам, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

«Мы считаем, что это геостратегический проект. Россия много раз демонстрировала свою готовность использовать энергоносители в качестве политического инструмента. Москва не боится заставлять европейцев страдать ради своих политических целей», - сказал Тесслер.

Но спор из-за «Северного потока-2» и другие конфликте эпизоды сделали Европу менее готовой поддерживать призывы Вашингтона в отношении санкций, чем это было в прошлом.

«Давайте скажем прямо, отношения между США и ЕС не в такой хорошей форме, как прежде. Санкции не координируются на 100%, как в прошлом. Мы сейчас в другой среде», - сказал неназванный дипломат ЕС, добавив, что европейские столицы вряд ли согласятся усилить санкции против России за химическую атаку в Британии.