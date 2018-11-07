Российскому миллиардеру Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения и отпустили из-под стражи
18:00, 07 ноября 2018Мир
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Кроме того, обвинения предъявили адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.
Дмитрий Рыболовлев / REUTERS
В Монако суд предъявил российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву обвинение.
Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором, сообщает Meduza со ссылкой на Nice Matin.
Кроме того, обвинения предъявили адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.
Как сообщал УНИАН, российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева задержали и взяли под стражу утром 6 ноября по запросу прокуратуры Монако.
Бизнесмена подозревают в коррупции и "торговле влиянием".
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