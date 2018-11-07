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Российскому миллиардеру Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения и отпустили из-под стражи

18:00, 07 ноября 2018
Мир
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Дмитрий Рыболовлев / REUTERS

Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором, сообщает Meduza со ссылкой на Nice Matin.

Кроме того, обвинения предъявили адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.

Как сообщал УНИАН, российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева задержали и взяли под стражу утром 6 ноября по запросу прокуратуры Монако.

Бизнесмена подозревают в коррупции и "торговле влиянием".

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Теги: #Монако#российский миллиардер