В Европе полиция провела антиисламистские рейды

Во Франции - в Париже и его окрестностях - полиция задержала 12 человек в связи с нападениями во французской столице на прошлой неделе, в результате чего погибли 17 человек, пишет Русская служба Би-би-си.

Согласно сообщениям, задержанные подозреваются в том, что они могли оказать поддержку нападавшим, предоставив им оружие или автомобили.

Аресты произошли в пяти городах близ Парижа, сообщает iTele. В Германии более 200 полицейских провели обыски и аресты подозреваемых исламистов в Берлине.

Читайте такжеВо Франции взломали 20 тысяч сайтов после терактов в ПарижеСреди прочих был арестован лидер группировки, якобы собиравшейся совершать нападения в Сирии.

Задержанный 41-летний мужчина турецкого происхождения подозревается в том, что он возглавлял "исламистскую экстремистскую организацию, в которую входили граждане Турции и России из Чечни и Дагестана", - говорится в заявлении полиции.

Справка. 7 января вооруженные люди устроили стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор журнала.