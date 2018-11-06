Генсек НАТО высказался за диалог с Россией

Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удается находить решение проблем с РФ, напомнил глава Североатлантического альянса.

Несмотря на натянутые отношения с Москвой генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за диалог с Россией.

"Мы хотим не конфронтации, а диалога с Россией", - заявил Столтенберг в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 6 ноября, передает dw.com.

При этом, по словам шефа НАТО, Западу "нельзя быть наивным", а следует "держаться сплоченно перед Москвой". "От таких немецких политиков как Гельмут Шмидт и Вилли Брандт во времена холодной войны мы узнали, что с Россией нужно говорить", - отметил Столтенберг.

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Несмотря на всю политическую напряженность, Западу удается находить решение проблем с РФ, напомнил глава Североатлантического альянса.

Самой большой опасностью для мира сегодня является непредсказуемость международной политики, считает Йенс Столтенберг.

По словам генсека НАТО, во времена холодной войны Запад и Восточный блок были врагами друг другу, однако сегодня "вызовы - более комплексные".

"Из европейской истории все мы узнали, что издержки войны гораздо дороже, чем цена мира", - напомнил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, в вопросе о ДРСМД следует помнить, что проблема заключается в разработке Россией новых ракет.