ЦРУ призналось, что поддерживало издание "Доктора Живаго" Пастернака

Как передает РИА «Новости», в одной из директив ведомства, датированной декабрем 1957 года, ЦРУ рекомендует уделить обнародованию книги Пастернака большее значение, чем другим произведениям, которые поступят в "советский блок".

"Доктор Живаго" должен быть опубликован максимальным тиражом, в максимальном количестве редакций для последующего активного обсуждения мировой общественностью, а также представлен к Нобелевской премии", — говорится в директиве.

"Что касается изданий на других языках, они должны быть поддержаны крупнейшими общественными издателями", — отмечается в документе.

В других материалах ЦРУ говорится, что авторы с активной творческой позицией, подобно Пастернаку, будут способствовать разрушению "железного занавеса".

Ранее ЦРУ в Twitter анонсировало проведение в Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне конференции "План Маршалла для ума", на которой речь шла о секретной программе ЦРУ по распространению книг в годы «холодной войны». В ее рамках было объявлено, что мотивационная часть революций в странах бывшего Советского блока была подготовлена именно творческой интеллигенцией, произведения которой активно публиковались при поддержке ЦРУ.

Читайте такжеСпецслужбы США перехватывали почти 200 миллионов смс в деньБлагодаря этой программе с 1958 по 1991 годы были распространены порядка 10 миллионов книг и периодических изданий между гражданами стран Восточного блока.

"Доктор Живаго" — роман Бориса Пастернака, написанный в 1955 году и являющийся вершиной его творчества как прозаика. Рассказывая о жизни российской интеллигенции в период от начала столетия до Великой Отечественной войны сквозь призму биографии доктора-поэта, книга затрагивает проблемы жизни и смерти, вопросы русской истории, а также интеллигенции и революции.

В 1958 году Пастернаку была присуждена Нобелевская премия. Власти СССР восприняли это событие с негодованием, поскольку сочли роман антисоветским. Впоследствии Пастернак вынужден был отказаться от получения премии.