Российский разведывательный самолет устроил провокацию во время крупных учений НАТО

Самолет Ту-142 применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

Российский разведывательный самолет Ту-142 пролетел на низкой высоте над американским штабным кораблем Mount Whitney во время крупных учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии.

Об этом сообщает норвежское издание VG, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел еще в пятницу, 2 ноября. Перед ним капитан Роберт Агилар отверг утверждение о том, что увеличенная активность РФ мешает учениям.

"Они сообщили, что будут проводить свои учения южнее от места, где мы находимся" - сказал он.

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"Пару дней назад мы видели (российский) вертолет и российский самолет на значительной высоте. Однако мы не видели ничего в непосредственной видимости или на низкой высоте", - отметил Агилар.

Буквально через 5 минут после этого все услышали крик одного из военных: "Bear Foxtrot (противолодочный самолет Ту-142 по классификации НАТО - Bear-F)! Высота около 300 футов (чуть более 91 метра)!

Самолет Ту-142 создан на базе стратегического ракетоносца Ту-95. Он применяется для дальней океанской визуальной и радиотехнической разведки, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

Как сообщалось, НАТО начало крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения.