В Лондоне произошел пожар близ посольства Саудовской Аравии (видео)
18:53, 02 ноября 2018Мир
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В Лондоне вспыхнул соседний с дипломатическим учреждением дом.
В Лондоне произошел пожар близ посольства Саудовской Аравии.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Пожар близ посольства Саудовской Аравии. В Лондоне вспыхнул соседний с дипломатическим учреждением дом.
Свидетели, которые засняли пламя, говорят, слышали несколько взрывов, прежде чем оно охватило дом.
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