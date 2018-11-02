В Лондоне произошел пожар близ посольства Саудовской Аравии (видео)

В Лондоне вспыхнул соседний с дипломатическим учреждением дом.

В Лондоне произошел пожар близ посольства Саудовской Аравии. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Киеве возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм (видео) Пожар близ посольства Саудовской Аравии. В Лондоне вспыхнул соседний с дипломатическим учреждением дом. Свидетели, которые засняли пламя, говорят, слышали несколько взрывов, прежде чем оно охватило дом.

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