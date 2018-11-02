цей матеріал доступний українською

В Лондоне произошел пожар близ посольства Саудовской Аравии (видео)

18:53, 02 ноября 2018
Мир
21 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Киеве возле Мыстецкого Арсенала горело здание бывших военных казарм (видео)

Пожар близ посольства Саудовской Аравии. В Лондоне вспыхнул соседний с дипломатическим учреждением дом.

Свидетели, которые засняли пламя, говорят, слышали несколько взрывов, прежде чем оно охватило дом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пожар#Лондон#Саудовская Аравия