Саудовская Аравия строит 960-километровую стену на границе с Ираком

Власти Саудовской Аравии с целью защиты от боевиков "Исламского государства" приняли решение возвести 960-километровое электронное заграждение на границе с Ираком.

Саудовская Аравия строит "Великую Стену" - комбинированную систему из заборов и канав - для отделения страны от Ирака, передает Новое время со ссылкой на The Telegraph.

Несколько дней назад боевики "Исламского государства" атаковали строящееся заграждение саудовских властей, возведение которого планировалось еще с 2006 года.

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Сейчас пограничная зона с Ираком состоит из пяти слоев ограждения со сторожевыми башнями, камерами ночного видения и датчиками. Тут возводятся вышки для наблюдения, командные пункты, всего будет проложено 1.450 км оптических кабелей. Также к приграничной зоне направили 30 тыс. войск.

Для обслуживания "стены с Ираком" создается специальное патрульное подразделение, которое будет обеспечено 240 бронеавтомобилями и десятью мобильными радарными установками и новейшим разведывательным оборудованием.