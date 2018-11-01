Пассажир самолета Boeing 737 за полчаса до катастрофы в Индонезии прислал жене видео

Инчи Айорбаба увидела сообщение в 6:30 утра, а потом снова заснула. Через минуту после этого самолет упал в море.

Пассажир самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, упавшего в море в Индонезии, прислал своей жене видео, на котором виден самолет и некоторые его пассажиры за несколько минут до катастрофы.

Пол Фердинанд Айорбаба прислал жене видео через WhatsApp, пишет ТСН со ссылкой на Insider.

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Инчи Айорбаба увидела сообщение в 6:30 утра, а потом снова заснула. Через минуту после этого самолет упал в море.

"Это был его последний контакт со мной, его последнее сообщение мне", - рассказала Инчи Айорбаба индонезийскому телевидению.

Пол снял на видео свой билет, самолет, на котором он полетит, прохождение через контроль в аэропорту, а также путь к самолету. На видео также можно увидеть некоторых пассажиров, которые вместе с ним полетят в смертельном рейсе.

Видео: Business Insider

Мужчина снял видео примерно за 35 минут до взлета. Примерно в 9 утра Инчи увидела в новостях, что какой-то самолет потерпел крушение.

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"Я снова пересмотрела видео. Я посмотрела на посадочный талон, который он показал на видео. Я начала верить, что он оказался в этом упавшем самолете. Я звонила ему, послала сообщение в WhatsApp, надеясь, что он не полетел, или что-то заставило его отменить поездку, но ответа не было", - рассказала жена Пола.

Как сообщал УНИАН, лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, возле западного побережья острова Ява, исчез с радаров примерно через 13 минут после взлета в понедельник, 29 октября. Сразу после этого начали поисковую операцию.

На его борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников.