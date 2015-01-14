США вводит новые санкции против КНДР и ее финансовых партнеров

Об этом заявил высокопоставленный представитель минфина США Дэниел Глейзер, сообщает Espreso.tv со ссылкой на Reuters.

Глейзер отметил, что санкции против КНДР уже заставили сотни зарубежных банков, включая крупные кредитные организации Китая, отказаться от сотрудничества с КНДР. По его словам, новые ограничения дают США гибкие инструменты выявления и пресечения деятельности финансовых партнеров Северной Кореи, которые предоставляли последней доступ к мировой финансовой системе.

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"Мы можем влиять на любое государственное учреждение или чиновника КНДР, а также можем применить санкции к любому, кто оказывает им материальную поддержку", - приводит агентство слова Глейзера.

Он заявил, что КНДР "ведет себя вызывающе", и пригрозил использовать все меры, чтобы заставить ее выполнять взятые на себя международные обязательства.