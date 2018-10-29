На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили первых шесть тел

Поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.

В Индонезии спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы Boeing 737 авиакомпании Lion Air тела шестерых погибших.

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Об этом заявил глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии, передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN. Он отметил, останки были переданы в полицейский госпиталь в Джакарте. В настоящее время поисковая операция на месте авиакатастрофы продолжается.

Ранее глава Национального агентства Индонезии по поиску и спасению Мухаммад Суоги сообщил, что в результате катастрофы самолета Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air после вылета из аэропорта Джакарты погибли все, кто находился на борту.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета были технические неполадки, которые проявились во время предыдущего перелета с острова Бали в Джакарты. По предварительным данным, на борту находились 189 человек. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером с запросом вернуться в аэропорт.

По данным МИД Украины, украинцев нет среди пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета.