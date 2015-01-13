Центральное командование армии США атаковали хакеры ИГ

Судя по записям на странице, взлом произошел около 19.30 по Киеву, пишет РИА Новости.

Хакеры-исламисты оставили на аккаунте CENTCOM пропагандистские лозунги, а также угрозы в адрес американских военных в связи со служебной информацией, которая оказалась в руках экстремистов.

Вскоре после взлома страница была восстановлена в прежнем виде. В настоящее время учетная запись заморожена, записи на ней недоступны.

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Кроме того, взлому подвергся канал CENTCOM на видеохостинге YouTube.

Центральное командование США — единое боевое командование в составе Вооружённых сил США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. CENTCOM осуществляет координацию операцией авиаударов по позициям ИГ в Сирии и Ираке.