Newsweek: Трамп уничтожает ядерный договор, который никогда не нравился России

Москва и так нарушала условия документа, наращивая ядерные возможности, но после этого она сможет делать это открыто.

Президент США Дональд Трамп решил уничтожить соглашение о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. И это хорошие новости для Кремля, которому никогда не нравился документ, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым.

«Проблема, с которой мы сейчас столкнулись, в том, как именно администрация Трампа все устроила. Это кошмар», - сказал бывший посол США в Германии Ричард Барт, который был участником переговоров с СССР о ядерном разоружении.

«США выходят из договора, который никогда не нравился России», - цитирует его слова Newsweek, напоминая, что объявление об отказе Вашингтона от сделки времен Холодной войны было сделано в воскресенье.

Действующий американский президент указал на то, что Россия нарушала договоренности много лет.

«Мы были единственными, кто остался исполнителем договора. Мы придерживались его, а Россия, к сожалению, нет», - сказал Трамп.

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Много экспертов соглашаются, что Россия постоянно нарушала договор о ликвидации ракет малой и средней дальности, ведь она была чрезвычайно непопулярна среди российских военных. Но решение об одностороннем выходе из нее вместо того, чтобы попытаться надавить на Москву и заставить ее выполнять все взятые на себя обязательства, создает впечатление, будто это США виноваты в провале.

«Россия не просто нарушила договор, она прекратила его исполнять где-то десятилетие назад. Но я очень разочарована объявлением президента и тем, как он его сделал. Так будто это было чужое соглашение, а не его», - сказала бывший заместитель Госсекретаря по вопросам контроля вооружений и международной безопасности Эллен Ташер.

«Думаю, Джон Болтон стоит за этим. Это часть плана Болтона, которому не нравятся все соглашения», - добавила она.

Джон Болтон, который сейчас занимает должность советника президента США по национальной безопасности, уже давно призывал Вашингтон выйти из договора о сокращении ракет. Потому что документ якобы позволяет Китаю и Ирану наращивать арсеналы в то время, как Америка обязана их сокращать. На этой неделе Болтон посетит Москву, где он собирается обсудить соглашение о ракетах с российскими чиновниками. Официальный процесс выхода из договора займет около шести месяцев.

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Однако, эксперты отмечают, что Москва после этого сможет свободно применять крылатые ракеты 9M729, которые сейчас запрещены договором, подписанным Рейганом и Горбачевым. Другие же аналитики опасаются начала новой гонки вооружений.

«Объявив о выходе из договора о сокращении ракет малой и средней дальности президент Трамп выставил себя в качестве разрушителя, который не способен построить настоящую безопасность. Вместо этого, подорвав ядерные соглашения, он направляет США на путь новой ядерной гонки вооружений, которая обойдется в триллионы долларов», - сказала исполнительный директор Международной кампании по ядерному разоружению Беатрис Фин.