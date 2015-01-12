Российские школьники в новогодние праздники устроили погром на кладбище (фото)

Двое школьников 9 и 11 лет в новогодние праздники повредили более десятка могил на кладбище села Великовечное в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает Lenta.ru.

По данным правоохранительных органов, двое мальчиков часто бывали на сельском кладбище. Там они собирали и ели оставленные на могилах сладости. В новогодние праздники они снова пришли на погост, захватив с собой молоток. Пытаясь выяснить кто из них сильнее, дети разбили могильные плиты и столики.

Отмечается, что личности вандалов удалось установить по многочисленным следам от детской обуви.

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Всего от жителей села поступило 11 заявлений.

В полиции отмечают, что хулиганы избегут наказания, так как не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Школьников поставили на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Последствия погрома предстоит за свой счет устранить их родителям.