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Берлин назвал губительным разрыв ядерного соглашения США и России

17:45, 21 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией является "губительным".

Об этом в Twitter заявил статс-министр МИД Германии Нильс Аннен, пишет Европейская правда.

"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также обязана придерживаться своих обязательств. Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия", - написал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

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Президент США Дональд Трамп накануне заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.

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Теги: #Германия#договор о ликвидации ракет#Росия и США