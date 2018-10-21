Берлин назвал губительным разрыв ядерного соглашения США и России

Ранее в Лондоне поддержали решение Вашингтона.

Решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией является "губительным".

Об этом в Twitter заявил статс-министр МИД Германии Нильс Аннен, пишет Европейская правда.

"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также обязана придерживаться своих обязательств. Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия", - написал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Читайте такжеВашингтон может пересмотреть еще один «ракетный» договор с Россией - СМИ

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.