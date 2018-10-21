Берлин назвал губительным разрыв ядерного соглашения США и России
Решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией является "губительным".
Об этом в Twitter заявил статс-министр МИД Германии Нильс Аннен, пишет Европейская правда.
"Мы будем продолжать работать над ядерным разоружением. Россия также обязана придерживаться своих обязательств. Европа теперь должна предотвратить наращивание ракет среднего радиуса действия", - написал глава немецкого внешнеполитического ведомства.
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Президент США Дональд Трамп накануне заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения со стороны РФ.
России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.