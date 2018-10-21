В Канаде экстренно сел самолет из-за трещины на лобовом стекле
02:37, 21 октября 2018Мир
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На борту самолета находились 155 пассажиров и семь членов экипажа.
Иллюстрация / REUTERS
Самолет авиакомпании Icelandair совершил в ночь на субботу экстренную посадку в аэропорту в канадской провинции Квебек после того, как на лобовом стекле была обнаружена 20-сантиметровая трещина.
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Об этом сообщает телеканал CTV News. По данным телеканала, самолет, на борту которого находились 155 пассажиров и семь членов экипажа, вылетел из Орландо (американский штат Флорида) в столицу Исландии Рейкьявик. Никто не пострадал.
Ранее мощная турбулентность покалечила 15 пассажиров аргентинского самолета.
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