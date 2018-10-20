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"Адский рейс": мощная турбулентность покалечила 15 пассажиров аргентинского самолета (видео)

07:09, 20 октября 2018
Новости туризма
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Мощная турбулентность покалечила 15-х пассажиров аргентинского самолета. Лайнер с почти двумя сотнями пассажиров следовал из Майами в Буэнос-Айрес, когда попал в зону непогоды, говорится в сюжете ТСН.

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Во время турбулентности самолет трясло так, что в салоне переворачивались тележки с едой, а пассажиры получили травмы.

На видео, снятом людьми на борту, видно, как один из них держит окровавленный платок – очевидно, страдая от кровотечения. Как только судно безопасно приземлилось,  свидетели поделились видео полета в соцсетях, окрестив полет "рейсом из ада".

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Теги: #самолет#Аргентина#туризм#турбулентность