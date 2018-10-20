Стало известно, когда суд вынесет приговор Манафорту, государство начало забирать его состояние (видео)

Кроме этого, судья отклонил десять обвинений по которым присяжные не смогли прийти к согласию во время судебного процесса летом.

Манафорту назначат наказание 8 февраля 2019 года в суде Александрии по восьми пунктам обвинения в банковском мошенничестве и уходе от налогообложения.

Читайте такжеПоворот в деле Манафорта: судья захотел ускорить вынесение приговора

Дату назначения наказания объявил во время слушания судья Т.С. Эллис. Судья также отклонил десять обвинений по которым присяжные не смогли прийти к согласию во время судебного процесса летом.

69-летний Манафорт прибыл в суд в инвалидной коляске, только на его правой ноге был надет носок. Его адвокат Кевин Даунинг заявил, что «Манафорт имеет серьезные проблемы со здоровьем», сообщает Голос Америки со ссылкой на The Washington Post.

Даунинг подал запрос судье Эллис на ускорение следствия, которое предшествует назначению наказания, чтобы Манафорт мог переместиться из местной тюрьмы, как ожидается, в федеральную тюрьму.

Юристы считают, что Манафорт, вероятно, получит наказание в виде 8-10 лет заключения.

Уголовные обвинения против Манафорта появились из-за его работы с украинской политической партией.

Манафорт признал свою вину перед вторым судебным процессом, который должен был состояться в округе Колумбия. Он также согласился сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером, который ведет следствие в отношении вмешательства России в выборы 2016 года в США.

На время назначения наказания в феврале сотрудничество Манафорта со следствием еще не будет завершено. Поэтому, как считают наблюдатели, при назначении наказания возможно не будет учтено сотрудничество Манафорта со следствием в полной мере.

Правительство также получило полномочия на изъятие активов, незаконно приобретенных в результате уклонения от налогообложения и нарушения правил лоббистской деятельности на общую сумму $15 млн. Об этом говорится в решении суда. Эти активы будут включать апартаменты Манафорта в центре Trump Tower в Нью-Йорке, а также его дом в Хемптонз, средства на банковских счетах и страхование жизни.