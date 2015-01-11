В Бельгии эвакуировали редакцию газеты из-за угроз

Около 14.30 по местному времени в редакцию позвонили со словами: "В вашей редакции скоро взорвется. Вы не воспринимаете нас всерьез", передает Европейская правда со ссылкой на сообщение издания.

Как отмечает издание, угрозы были связаны с освещением газетой терактов в отношении французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Редакцию обвинили в том, что ее материалы "подпитывают крайних правых".

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После этого сообщения редакцию немедленно эвакуировали из помещения. После этого для обыска в здание прибыла полиция. Руководство газеты из-за этого прервало свое участие в марше против ненависти в центре Брюсселя, на который собралось более 10 тыс. человек.

Ранее УНИАН сообщал, что главы европейских МВД призывают усилить контроль на внешних границах ЕС и в интернете.