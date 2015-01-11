Главы европейских МВД призывают усилить контроль на внешних границах ЕС и в интернете

Такое заявление содержится в итоговой декларации принятой в воскресенье по итогам совещания в Париже по вопросам борьбы с тероризмом, передает ТАСС.

"Участники сегодняшней встречи подчеркнули необходимость более глубокого сотрудничества между операторами интернет-связи, чтобы оперативно уведомлять и удалять запрещенный контент, особенно призывы к террористической деятельности и насилию, - заявил по итогам совещания в Париже глава МВД Франции Бернар Казнев. - Мы ожидаем, что Европейская комиссия предпримет соответствующие шаги на данном направлении".

Также главы МВД указали на "срочную необходимость" налаживания системы обмена данными между аэропортами внутри ЕС касательно передвижения пассажиров.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия выступила против принятия новых антитеррористических законов после расстрела Charlie Hebdo.