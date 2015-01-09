Австрийская авиакомпания в апреле запустит 10-минутный рейс
14:53, 09 января 2015Мир
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Билеты на рейс из Вены в Братиславу можно будет приобрести за 29 евро.
В Европе появится 10-минутный авиарейс / flyniki.com
Австрийская авиакомпания FlyNiki открывает 10-минутный авиаперелет из Вены в Братиславу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Telegraph.
Первый перелет по данному маршруту планируется совершить 2 апреля. Билеты на рейс можно приобрести на сайте авиаперевозчика FlyNiki за 29 евро.
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Расстояние между столицами Австрии и Словакии составляет около 80 километров.
Самым коротким авиарейсом в мире считается перелет между островами Вестрей и Папа Вестрей на севере Великобритании, который занимает около 47 секунд.
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