Австрийская авиакомпания в апреле запустит 10-минутный рейс

Австрийская авиакомпания FlyNiki открывает 10-минутный авиаперелет из Вены в Братиславу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Telegraph.

Первый перелет по данному маршруту планируется совершить 2 апреля. Билеты на рейс можно приобрести на сайте авиаперевозчика FlyNiki за 29 евро.

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Расстояние между столицами Австрии и Словакии составляет около 80 километров.

Самым коротким авиарейсом в мире считается перелет между островами Вестрей и Папа Вестрей на севере Великобритании, который занимает около 47 секунд.