Арабская авиакомпания запускает пятизвездочный самолет с трехкомнатными люксами (видео)

Арабская авиакомпания решила обеспечить состоятельным клиентам суперкомфортный перелет, а себе - эксклюзивную нишу на рынке, говорится в сюжете ТСН.

В придачу к персональному повару пассажирам предлагают персонального дворецкого. Трехкомнатный люкс с кроватью, двумя телевизорами, кабинетом, собственным туалетом, халатами, пижамами и мини-баром с эксклюзивными напитками. Таких номеров здесь 2, еще 79 - однокомнатных.

"Мы решили поставить на люксовый сегмент, чего не может себе позволить обычный рейс", - говорит глава коммерческого департамента Питер Баумгартнер.

"Мы не соревнуемся с авиакомпаниями - мы соревнуемся с пятизвездочными отелями", - говорят в авиакомпании.

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Из ОАЭ в Великобритании за $20 тысяч: стоимость аренды частного самолета на это же расстояние - в пять раз выше. Так что для состоятельных пассажиров, которые желают эксклюзивного комфорта, это еще экономия.

В следующем году такие же самолеты начнут курсировать между США и Австралией. Цену рейса еще не определили.