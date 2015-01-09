Спасатели зафиксировали сигналы «черных ящиков» самолета AirAsia

Представитель индонезийского Комитета по транспортной безопасности Сантос Сайого сообщил, что спасатели, вероятно, зарегистрировали сигналы "черных ящиков" авиалайнера компании AirAsia. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

Сайого отметил, что местоположение бортовых самописцев подтверждают водолазы, но при этом они не находятся в хвостовой части самолета, как предполагалось ранее.

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Заднюю секцию воздушного судна спасатели готовятся поднять уже в пятницу.

28 декабря 2014 года самолет AirAsia примерно через 40 минут после вылета из индонезийского города Сурабая в Сингапур исчез с экранов радаров, находясь в районе острова Калимантан /Борнео/. На борту А320-200 находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. На сегодняшний день спасателям удалось обнаружить тела 41 из находившихся на борту рейса QZ 8501.