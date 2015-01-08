Расстрелявшие редакцию Charlie Hebdo террористы атаковали заправку, полиция перекрыла дороги – СМИ

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на французские СМИ.

Как отмечается, похожие на подозреваемых братьев Шерифа и Саида Кауши были замечены возле города Виллер-Котре. Они передвигались на автомобиле Renault Clio белого цвета. Мужчины пытались закрыть лицо капюшонами, а на заднем сидении автомобиля лежало оружие.

В то же время сообщается, что террористов опознал менеджер автомобильной заправки, которую они пытались ограбить. По его словам, у них были автоматы Калашникова и гранатомет.

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В соцсетях уже появилась информация, что полиция перекрыла участок трассы, по которой двигаются подозреваемые убийцы-беглецы.

Ранее, утром в среду трое злоумышленников ворвались в здание, где располагается редакция Charlie Hebdo в 11-м округе Парижа, и открыли огонь по людям, находившимся там. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия на автомобиле. Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе - четыре художника издания, двое полицейских и обозреватель радиостанции France Inter. Еще 11 человек получили различные ранения.