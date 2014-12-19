В Японии на дорогу обрушился 50-метровый пласт снега, от мира отрезаны три поселка

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Пласт снега длиной 50 метров, шириной 5 метров и высотой 2 метра обрушился на дорогу. В трех поселках оказались заблокированы 278 человек, пострадавших нет. В настоящее время начаты работы по разбору завала.

В минувшие два дня на северные, западные и центральные районы Японии обрушились сильнейшие снегопады. В районе, где произошло обрушение снежного массива, высота снежного покрова превышает два метра.

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За два дня продолжавшихся на севере и западе Японии снегопадов, по подсчетам телекомпании, в стране погибли девять человек. Несчастные случаи, в результате которых погибли люди, произошли на самом северном острове Хоккайдо, а также в префектурах Ниигата, Акита, Хиросима, Айти и других. Часто люди становились жертвой несчастного случая во время расчитки и уборки снега на крышах своих домов и около участков.

По расчетам местных властей, дорогу удастся расчистить к вечеру пятницы.