Business Insider: Россию бесит база США в Сирии, но она может только ныть

Москва не способна силой выгнать американских военных с сирийской территории, поэтому она будет только еще больше врать.

В начале сентября правительства России и Сирии предупредили США, что собираются провести «антитеррористические операции» вблизи ключевого американского гарнизона на базе «Аль-Танф» на юго-востоке охваченной войной ближневосточной страны.

Сотни американских морских пехотинцев занимают базу с 2016 года. В ответ на угрозы американские войска открыли демонстративный огонь, заставив россиян отступить. На самом деле «Аль-Танф» раздражает Москву, Тегеран и Дамаск уже давно. Но они ничего не могут поделать, кроме как жаловаться, пишет Business Insider.

Издание напоминает, как в конце прошлого месяца российское пропагандистское издание Sputnik процитировало министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема, который заявил, что США якобы на своей базе «собирают остатки Исламского государства, чтобы отправить их потом на войну против сирийской армии». В прошлом году российский генерал Валерий Герасимов сказал, что якобы российские спутники и другие средства разведки обнаружили «террористические отряды» на американской базе. И что там их якобы «эффективно тренируют». Иранский телеканал процитировал слова Герасимова в статье с заголовком: «Армия США тренирует террористов в 19 лагерях на территории Сирии – российский эксперт».

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Без наличия каких-либо доказательств американские советники проигнорировали многочисленные словесные атаки против американских сил и отвергли все обвинения о «подготовке террористов» на «Аль-Танф». Дамаск и российская пропаганда даже в июне заявили, что США якобы готовят умышленную химическую атаку вроде той, которая произошла в городе Дума. И эта подготовка идет именно на американской базе, которая мозолит глаза сирийскому и российскому режимам.

"Коалиция во главе с США прибыла, чтобы разбить ИГИЛ прежде всего. И это причина присутствия на базе Аль-Танф», - сказал Business Insider полковник армии США Шон Райан.

«Американские военные не тренируют ИГИЛ. Эти заявления ложные, это просто дезинформация. На самом деле странно, что люди могут действительно так думать», - добавил он.

Американские военные тренируют бойцов сирийской оппозиции на базе «Аль-Танф», в частности тех, которые относятся к группам «Магхавир» и «Аль-Тавра». Военный аналитик центра Stratfor Омар Ламрани пояснил, что эти группы «вполне светские по стандартам региона и всегда были на передовой войны против Исламского государства». При этом, по мнению эксперта, выдумки о том, что американские военные помогают как-то террористам, «точно абсурдны».

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«Для России и Ирана фактически каждая группа, которая ведет войну против сирийского правительства, кажется террористической», - пояснил Ламрани.

Почему же Россия, Иран и режим Башара Асада так переживают из-за американского гарнизона?

«Я бы сказал, что главная причина, почему Иран так переживает из-за этой базы, заключается в том, что она блокирует трассу Багдад-Дамаск», - пояснил Ламрани.

Тегеран использует эту трассу для транспортировки оружия в сирийскую столицу, где базируются правительственные силы.

«Они хотят получить контроль над этим путем, чтобы легче перебрасывать большее количество оружия. Морские маршруты слишком уязвимы перед перехватами со стороны Израиля. А делать поставки самолетами слишком дорого. Кроме того, так тоже существует угроза удара Израиля», - добавил эксперт Stratfor.

Однако, раздраженность Москвы, Тегерана и Дамаска можно объяснить не только желанием переправлять оружие.

«У гарнизона Аль-Танф есть история. Думаю, сирийский режим, русские и иранцы будут считать символической победой, если США выведут оттуда свои войска», - сказал директор и научный сотрудник Проекта международных угроз в Центре стратегических и международных исследований Макс Маркусен, добавив, что большое раздражение вызывает и то, что США вообще тренируют оппозицию в «Аль-Танф».

Однако, по мнению эксперта, Москва, Дамаск и Тегеран не будут пытаться силой выгнать американские войска с базы, потому что "цена эскалации слишком высокая». Поэтому они занимаются лишь тем, что пытаются дискредитировать «Аль-Танф».