Wall Street Journal: Вице-президент США объявил начало второй Холодной войны

Администрация в Вашингтоне готовит большую кампанию против Китая.

Вероятно, вторая Холодная война началась на прошлой неделе, пока никто не видел. За скандальным рассмотрением в Конгрессе кандидатуры Берта Кавано на должность верховного судьи США многие американцы даже не заметили, что американо-китайские отношения пережили наибольший сдвиг со времен визита Госсекретаря Генри Киссинджера в Китай в 1971 году.

Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что китайская политика администрации Дональда Трампа наконец попала в поле зрения, и она оказалась очень мрачной. Вице-президент Майк Пенс описал американский подход во время речи в Институте Хадсона на прошлой неделе. Он осудил враждебность «всего китайского правительства» к США. При этом, он пообещал, что администрация ответит Пекину тем самым.

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Пенс раскритиковал Китай за угнетение тибетцев и уйгуров, за его план «Сделано в Китае 2025», который должен привести страну к технологическому доминированию, а также китайскую «долговую дипломатию», которая продвигается через инициативу «Один пояс, один путь».

«Речь была очень похожа на что-то в духе того, что президент Рональд Рейган мог произнести против СССР: господин Си, снесите эту стену! Пенс также описал детали интегрированной, межведомственной стратегии для сдерживания того, что в администрации считают китайской военной, экономической, политической и идеологической агрессией», - пишет издание.

На той же неделе, когда вице-президент США произнес свою речь, в прессу просочились планы американских ВМС усилить патрулирование в Южно-Китайском море, где у Пекина есть территориальные претензии. Более того, в соглашении о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой появилось положение, которое мешает странам-участницам договариваться о торговле с Китаем.

В администрации намекнули, что будут добиваться включения таких же препятствий в другие соглашения. Также на прошлой неделе Конгресс одобрил «Строительный акт» - программу развития и финансирования на 60 миллиардов долларов, которая была разработана для противовеса китайскому «Единому поясу» в Африке и Азии. Наконец, Белый дом опубликовал отчет, в котором говорилось об угрозе, которую представляют внешние цепи обеспечения для армии США и ее возможностей в случае потери к ним доступа во время войны.

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Издание замечает, что в «нормальные времена» все эти изменения попали бы в заголовки на первые полосы. Но в эру Трампа они все вместе едва были замечены. Но во всяком случае это большой сдвиг в американской внешней политике. От ответа Китая, а также от подхода других стран к американо-китайскому соперничеству, будет зависеть новая международная реальность. Несмотря на то, что давние американские союзники протестуют против торговой политики Трампа и не только, а также учитывая, что Россия, КНДР и Иран стремятся подорвать цели США, окрепший Китай, который ищет способ заставить Вашингтон заплатить, может найти поддержку.