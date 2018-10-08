В Венгрии заявили, что не являются "колонией Франции" и готовы к "исторической битве" с Парижем

Петер Сийярто считает, что министр французского правительства по европейским делам открыто и агрессивно попирает Венгрию.

Будапешт возмущен высказываниями министра по европейским делам Франции Натали Луазо, которая рассказала о необходимости "исторической битвы" против Венгрии в связи с нарушением ее правительством фундаментальных прав человека.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто, пишет Европравда со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Луазо в своем заявлении подчеркнула, что "европейские радикалы должны быть остановлены".

Сийярто ответил, что министр французского правительства открыто и агрессивно презирает Венгрию. Министр иностранных дел добавил, что Луазо называет французское правительство прогрессивным и одновременно подчеркивает, что венгерское - "отстает".

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"Кажется, что французское правительство считает такие ценности, как безопасность, охрана границ и христианская культура, устаревшими, но венгры настаивают на этих ценностях, и мы не хотели бы упасть в пропасть, в которую бросаются так называемые прогрессивные люди с чрезвычайно высокой скоростью", - сказал Сийярто.

"Это действительно историческая битва, но правительство Венгрии принимает вызов, поскольку Венгрия не является французской колонией", - заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство членов Европарламента поддержали применение статьи 7 Лиссабонского соглашения против Венгрии. Она предусматривает порядок введения санкций против стран-участниц за грубые нарушения принципов ЕС.

Премьеру Венгрии, правому популисту Виктору Орбану, вменяют попытки подорвать ЕС путем подрыва консолидированной политики блока относительно беженцев. Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища. Лидер Франции сказал, что он - открытый противник Орбана.

Орбан заявлял, что Макрон - "новый мальчик", который не оправдал его ожиданий. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан вызвал возмущение Будапешта, сказав об отказе Парижа "платить популистам Европы", в частности правительствам Польши и Венгрии.

Новые венгерские законы позволяют правоохранителям стрелять по мигрантам резиновыми пулями и предусматривают тюремные сроки для людей, которые помогают им.