Шарля Азнавура похоронили под Парижем (фото)

Ранее в Париже недалеко от Елисейских полей прошла церемония прощания с великим музыкантом.

В коммуне Монфор-л’Амори под Парижем прошли похороны французского шансонье Шарля Азнавура.

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Он похоронен в семейном склепе, где покоятся родители певца и его сын Патрик. Ранее в Париже недалеко от Елисейских полей прошла церемония прощания, на которой присутствовали, в том числе, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщал УНИАН, Шарль Азнавур умер 1 октября на 95-м году жизни.

За свою карьеру он написал более 1000 песен. Известность пришла к нему в 1940-х годах, когда он начал выступать в дуэте с композитором Пьером Рошом. В 1946 году они приняли участие в турне Эдит Пиаф. Свой первый альбом француз выпустил в 1953 году.