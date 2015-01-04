Поискам самолета AirAsia мешает плохая погода

Сильный дождь и высокие волны снова помешали поискам обломков самолета AirAsia, упавшего на прошлой неделе в Яванское море.

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