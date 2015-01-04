Поискам самолета AirAsia мешает плохая погода
12:47, 04 января 2015Мир
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Сильный дождь и высокие волны снова помешали поискам обломков самолета AirAsia, упавшего на прошлой неделе в Яванское море.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Начальник поисково-спасательной операции рассказал, что во время кратковременного улучшения погодных условий водолазы успели совершить погружение, однако видимость в воде была нулевой.
Работе ныряльщиков также препятствуют сильные течения.
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Напомним, сегодня поиски на месте крушения самолета AirAsia были возобновлены.
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