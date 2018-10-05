Советский диссидент спрогнозировал распад России на несколько государств в течение 10 лет

При этом советский диссидент считает, что в случае распада России на ее бывших территориях вряд ли вспыхнут большие войны.

Российской Федерации в ближайшие 10 лет грозит распад на несколько государств, однако президент РФ Владимир Путин будет до последнего сохранять свою должность.

Такой прогноз озвучил основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России", бывший советский диссидент Герман Обухов, комментируя возможность ухода Путина от власти, передает «Обозреватель».

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"Сегодня Путину просто не дадут уйти, как не давали Брежневу при советском времени. Мое мнение, что он может никуда не пойти и остаться президентом несуществующей России. Россия распадется на несколько государств рано или поздно", — заявил Обухов.

"Кстати, ЦРУ спрогнозировало развал России в течение 10 лет. Это было опубликовано людьми, которые работали в ЦРУ на хороших должностях. Можно верить этому, можно нет, потому что много прогнозов ЦРУ сбывались", — отметил он.

По мнению диссидента, после распада на месте РФ "может быть и 3-4 государства, может быть и 10".

Обухов также отметил, что в случае распада России на ее бывших территориях вряд ли вспыхнут большие войны.

"С моей точки зрения, я не вижу предпосылок для каких-то бунтов или войн между этими территориями. У тех глав новых государств, которых изберет народ, будет единственный путь — продать боеголовки Соединенным Штатам за хорошие деньги", — заявил он.