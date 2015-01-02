СМИ: В Литве разоблачили российскую шпионскую сеть на авиабазе НАТО

Об этом сообщает сетевое издание Atlantic Сouncil, отмечая, что задержание произошло еще в среду, 31 декабря, пишет Украинская правда.

Официально предъявлено обвинение в шпионаже в пользу зарубежной спецслужбы.

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Литовский подполковник Видамантас Раклевичус заявил в комментарии агентству ТАСС, что среди задержанных есть латвийский офицер. Он был откомандирован на натовскую авиабазу, с которой велась координация полетов истребителей альянса над Балтикой.

"Спецслужбы проинформировали меня о его задержании", - заявил подполковник.

Служба новостей Дельфи сообщает также о задержании нескольких других шпионов, которые собирали и передавали полученную информацию.