СМИ: В Литве разоблачили российскую шпионскую сеть на авиабазе НАТО
Несколько подозреваемых в создании русской шпионской сети, задержаны в литовском городе Шауляй, вблизи ключевой балтийской базы воздушных сил НАТО.
Об этом сообщает сетевое издание Atlantic Сouncil, отмечая, что задержание произошло еще в среду, 31 декабря, пишет Украинская правда.
Официально предъявлено обвинение в шпионаже в пользу зарубежной спецслужбы.
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Литовский подполковник Видамантас Раклевичус заявил в комментарии агентству ТАСС, что среди задержанных есть латвийский офицер. Он был откомандирован на натовскую авиабазу, с которой велась координация полетов истребителей альянса над Балтикой.
"Спецслужбы проинформировали меня о его задержании", - заявил подполковник.
Служба новостей Дельфи сообщает также о задержании нескольких других шпионов, которые собирали и передавали полученную информацию.