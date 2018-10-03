Архитектура будущего: Илон Маск придумал блоки для постройки зданий по принципу Lego (видео)

Известный своими новейшими идеями Илон Маск придумал еще одну новацию - универсальные блоки для домов, которые будут собираться как Lego.

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, выпустит строительные блоки, которые можно соединить в единое здание по принципу конструктора Lego. Читайте такжеМаска заставили покинуть пост председателя Tesla - СМИ С помощью кирпичей можно будет создавать скульптуры и постройки без дополнительных скрепляющих материалов. Разработкой проекта займется компания Маска The Boring Company, которая специализируется на бурильных работах, анонсировал американский предприниматель в своем Twitter. Так называемые Lego-кирпичи будут производить из камня, полученного при бурении.

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