Архитектура будущего: Илон Маск придумал блоки для постройки зданий по принципу Lego (видео)
21:44, 03 октября 2018Мир
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Известный своими новейшими идеями Илон Маск придумал еще одну новацию - универсальные блоки для домов, которые будут собираться как Lego.
Илон Маск планирует перевернуть мировую архитектуру
Американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, выпустит строительные блоки, которые можно соединить в единое здание по принципу конструктора Lego.
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С помощью кирпичей можно будет создавать скульптуры и постройки без дополнительных скрепляющих материалов.
Разработкой проекта займется компания Маска The Boring Company, которая специализируется на бурильных работах, анонсировал американский предприниматель в своем Twitter. Так называемые Lego-кирпичи будут производить из камня, полученного при бурении.
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