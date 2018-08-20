Маск отказался менять свой "устаревший и ужасно неэффективный" стиль работы

Член совета директоров Uber Technologies написала открытое письмо Маску, в котором обвинила его в "демонстрации дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии".

Исполнительный директор Tesla Илон Маск не считает смену стиля своей работы возможной.

Об этом он заявил в ответ на письмо члена совета директоров Uber Technologies Арианну Хаффингтон, которая призывала его изменить подход к работе, передает РБК.

Хаффингтон написала открытое письмо Маску, в котором обвинила его в "демонстрации дико устаревшего, антинаучного и ужасно неэффективного способа использования человеческой энергии". Она разместила ссылку на письмо в своем Twitter, написав в твите, что основателю Tesla следует сменить стиль работы.

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В воскресенье, 19 августа, Маск ответил Хаффингтон твитом. "Ford и Tesla две единственные американские автомобильные компании, избежавшие банкротства. Я только, что вернулся домой с завода. Вы считаете, что [смена подхода к работе] это возможный вариант. Это не так", - написал предприниматель.

Письму Хаффингтон предшествовало интервью Маска New York Times, в котором он рассказал, что последний год стал для него "самым тяжелым и болезненным" за всю его карьеру. Он пожаловался на то, что провел на работе свой день рождения 28 июня, всю ночь и день после него, едва успел на свадьбу брата, а в году были ситуации, когда он не покидал работу три или четыре дня подряд. "Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями", - рассказал миллиардер.

После интервью Маска акции Tesla упали на 8,9%. Такие заявления Маска, писал Bloomberg, являются поводом для совета директоров компании рассмотреть другую кандидатуру на роль главного человека в Tesla. Сейчас члены совета "выбирают между яркой личностью и близким им человеком и тем, кто проявил бы большую ответственность перед акционерами", писало агентство.

Ранее УНИАН сообщал, что владельцы акций компании Tesla подали иск в федеральный суд Сан-Франциско против Илона Маска из-за его твита о том, что он хочет превратить компанию из публичной в частную.