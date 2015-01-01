Наводнение в Шри-Ланке: 39 погибших, более миллиона людей остались без крыши над головой
16:49, 01 января 2015Мир
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По меньшей мере 39 человек погибли на Шри-Ланке в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.
REUTERS
Данные за две недели предоставил Центр по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, 20 человек получили ранения, двое остаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 24 погибших и восьми пропавших без вести.
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Проливные дожди обрушились на северные и центральные части страны 19 декабря. Больше всего, по данным центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, от удара стихии пострадал округ Баттикалоа на северо-востоке страны.
Ранее УНИАН сообщал, что жертвами наводнения в Малайзии стали 10 человек, более 200 тыс. эвакуированы.
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