Наводнение в Шри-Ланке: 39 погибших, более миллиона людей остались без крыши над головой

Данные за две недели предоставил Центр по ликвидации последствий стихийных бедствий. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер, 20 человек получили ранения, двое остаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 24 погибших и восьми пропавших без вести.

Читайте такжеВ Индии и Пакистане наводнения унесли жизни более 200 человек

Проливные дожди обрушились на северные и центральные части страны 19 декабря. Больше всего, по данным центра по ликвидации последствий стихийных бедствий, от удара стихии пострадал округ Баттикалоа на северо-востоке страны.

Ранее УНИАН сообщал, что жертвами наводнения в Малайзии стали 10 человек, более 200 тыс. эвакуированы.