«Член-мухомор и заросли, как у йети»: звезда порно описала секс с Трампом

Актриса, которой бывший адвокат американского президента заплатил за молчание, написала целую книгу мемуаров.

Стефани Клифорд, которая снималась в кино для взрослых под псевдонимом Сторми Дэниэлс, уже была успешной актрисой и режиссером в пикантной индустрии, когда в 2006 году ей довелось познакомиться с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет The Guardain, порноактриса написала в своей книге под названием «Полное разоблачение». В ней говорится о том, что в 2006 году актриса пикантного жанра побывала на соревнованиях по гольфу на озере Тахо. Там она вместе с двумя коллегами приветствовала участников соревнований возле луз. Именно при таких обстоятельствах Дэниэлс и познакомилась с Трампом.

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Его охранники пригласили ее на ужин. Как позже оказалось, это было приглашение в пентхаус Трампа. Актриса и раньше говорила об этом эпизоде. Однако, в книге она указала некоторые интимные детали. В частности, президентский член она описала как «меньше среднего, но не до ужаса малый».

«Он знал, что у него необычный пенис. У него была большая, похожая на гриб головка. Словно мухомор. Я лежала там, раздраженная тем, что меня дрючит чувак с зарослями на лобке, как у йети, и членом, похожим на персонажа-гриба из Mario Kart», - говорится в книге Дэниэлс.

«Для меня это был наименее эффектный секс в жизни, но, очевидно, он не разделял моего мнения», - отметила порнозвезда.

После этого случая Трамп звонил ей на протяжении года. И Дэниэлс отвечала на все звонки. Она также описала еще один интересный эпизод своих отношений с Трампом, который произошел в 2007 году. В гостиничном номере они вместе смотрели шоу «Неделя акул», но тут позвонила Хиллари Клинтон, которая тогда боролась с Бараком Обамой за роль кандидата в президенты от Демократической партии.

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«Он говорил с ней о гонке, часто повторяя что-то о «нашем плане». Но даже пока он говорил с Хиллари, все его внимание было приковано к акулам», - вспомнила Дэниэлс.

В книге она также отметила, что Трамп на самом деле никогда не хотел быть президентом США. Но когда он стал заметным кандидатом на высший пост в Америке в 2016 году, актриса стала бояться за свою безопасность из-за истории отношений с ним. Тем более, за год до того ей уже угрожали, заставляя молчать об отношениях с Трампом. В конце концов, в день выборов она согласилась подписать соглашение о неразглашении за 130 тысяч долларов.

Актриса отметила в своих мемуарах, что ей было неловко каждый раз, когда она видела Трампа по телевизору.

«У меня был секс с этим, - говорила я себе. Каждый раз», - отметила порнозвезда.

Президент США Дональд Трамп отрицает, что имел какие-либо отношения с Дэниэлс. Хотя он признал, что лично приказал адвокату Майклу Коэну заплатить актрисе за ее молчание.