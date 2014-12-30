Financial Times: Обама восхваляет «стратегическое терпение» в отношении Путина

Об этом пишет Барни Джопсон в своей статье, которая называется «Обама восхваляет «стратегическое терпение» в отношении Путина», опубликованной в британской газете Financial Times.

Обама начал уверенно защищать свою политику в отношении России во время интервью, которое транслировалось на радио NPR в этот понедельник, при этом утверждая, что Путин, которого некоторые называли «гением» несколько месяцев назад после аннексии Крыма, теперь уже не кажется «таким умным», когда российская экономика пошатнулась.

Президент США считает, что стремительное снижение цен на сырую нефть, которые упали более чем на 50 % с июня, отчасти из-за обильного количества сланцевой нефти, добываемой в США, отлично вписалось в планы США по сдерживанию Путина.

«Их экономика сокращалась, и был отток капитала еще до того, как цены на нефть упали. И наши доводы в этом процессе основывались частично на том, что единственное, что держало российскую экономику на плаву, была цена на нефть», – сказал Обама на радио NPR.

«По расчетам США, со временем санкции должны были сделать российскую экономику достаточно уязвимой, чтобы в случае снижения цен на нефть – а это должно было неизбежно произойти, если ни в этом году, так в следующем – российским властям было бы крайне сложно управлять ей», – сказал г-н Обама.

Российская экономика сократилась в прошлом месяце впервые за пять лет, в то время как цены на нефть продолжали снижаться, резко упал и рубль, из-за чего аналитики начали предупреждать о предстоящей рецессии.

Запад во главе с США ввел санкции, которые практически закрыли доступ для российских банков и компаний к международным рынкам капитала, хотя некоторые европейские лидеры неохотно поддерживали такую жесткую политику Вашингтона.

Цена на нефть марки Brent, которая является ориентиром, с июня упала с уровня 115 долл. за баррель до 58 долл. Падение цены было ускорено огромными темпами роста добычи сланцевой нефти в США – благодаря чему американцы начали импортировать гораздо меньше нефти – а также слабым спросом в Европе и Азии.

Интервью Барака Обамы, записанное еще до того, как он уехал в отпуск на Гавайи 19 декабря, транслировалось в конце года, в течение которого его иностранную политику постоянно поддавали жесткой критике. Но, по словам г-на Обамы, за шесть лет, которые он провел в Белом доме, он понял ценность «стратегического терпения».

«Вы помните, что три-четыре месяца назад в Вашингтоне все были уверены, что президент Путин – гений, что он всех нас переиграл, что запугиванием и стратегическими шагами (...) расширил могущество России», – заметил американский президент.

«Тогда я сказал, что мы не хотим войны с Россией, но можем оказывать постоянное давление... Можем быть стержнем международной коалиции, настроенной против того, чтобы Россия нарушала суверенитет другой страны, и что со временем это окажется стратегической ошибкой России».

«И сегодня, вы знаете, я чувствую, что как минимум за пределами России некоторые люди, возможно, считают, что Путин поступил не так уж умно».

Барака Обаму часто критиковали за то, что он медленно реагировал на распространение вируса Эболы и подъем Исламского Государства Ирака и Леванта, или ИГИЛ. И в конце года американский президент предпринял решительные шаги по нормализации отношений с Кубой, несмотря на оппозицию со стороны многих республиканцев.

По словам Обамы, Иран – намного более опасная и сложная страна, чем Куба. Тем не менее, он не исключает возможности открытия посольства США в Тегеране, но сначала нужно достичь соглашения, чтобы гарантировать, что Иран не будет приобретать ядерное оружие.

«Если нам удастся сделать этот очень важный первый шаг, тогда я надеюсь, что это станет основой для того, чтобы мы могли со временем улучшить наши отношения», – сказал он NPR.