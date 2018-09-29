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В Южной Корее арестовали российское судно "Севастополь"

02:00, 29 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

"О том, что судно могли задержать, 22 августа сообщил радио KBS представитель МИД Южной Кореи. Тогда южнокорейская сторона заподозрила судно в запрещенной санкциями Совета безопасности ООН торговле с КНДР", - сообщает "Коммерсантъ".

21 августа США объявили о наложении собственных (не поддержанных Совбезом ООН санкций на ряд российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. Одной из этих фирм стала компания "Гудзон".

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Причиной ее попадания в список стали подозрения относительно танкера "Патриот", который американские спутниковые снимки зафиксировали рядом с танкером Wan Heng-11, ранее уличенным в торговле нефтью с КНДР и уже внесенным в санкционного списка.

Как отмечает "Коммерсантъ", другие суда компании, включая "Севастополь", в отношениях с КНДР ранее не подозревались.

Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявлял, что резолюций Совбеза ООН якобы не нарушал и "Патриот", поскольку передавал нефть не напрямую КНДР, а судну, ранее внесенному в санкционные списки, но которое не принадлежит КНДР (это не запрещено).

На данный момент в МИД РФ пока сообщили, что не располагают информацией об инциденте.

Ранее УНИАН сообщал, что США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

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Теги: #Россия#санкции#КНДР#Южная Корея