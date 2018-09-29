В Южной Корее арестовали российское судно "Севастополь"

Южнокорейская сторона заподозрила судно в запрещенной санкциями Совета безопасности ООН торговле с КНДР.

В порту Южной Кореи Пусане арестовали российское судно "Севастополь", принадлежащее компании "Гудзон" из Владивостока.

"О том, что судно могли задержать, 22 августа сообщил радио KBS представитель МИД Южной Кореи. Тогда южнокорейская сторона заподозрила судно в запрещенной санкциями Совета безопасности ООН торговле с КНДР", - сообщает "Коммерсантъ".

21 августа США объявили о наложении собственных (не поддержанных Совбезом ООН санкций на ряд российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР. Одной из этих фирм стала компания "Гудзон".

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Причиной ее попадания в список стали подозрения относительно танкера "Патриот", который американские спутниковые снимки зафиксировали рядом с танкером Wan Heng-11, ранее уличенным в торговле нефтью с КНДР и уже внесенным в санкционного списка.

Как отмечает "Коммерсантъ", другие суда компании, включая "Севастополь", в отношениях с КНДР ранее не подозревались.

Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявлял, что резолюций Совбеза ООН якобы не нарушал и "Патриот", поскольку передавал нефть не напрямую КНДР, а судну, ранее внесенному в санкционные списки, но которое не принадлежит КНДР (это не запрещено).

На данный момент в МИД РФ пока сообщили, что не располагают информацией об инциденте.

Ранее УНИАН сообщал, что США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.