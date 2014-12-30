Госдеп США призвал Россию освободить заключенных украинцев

С таким заявлением выступил директор пресс-службы Госдепартамента США Джефф Ратке, передает "Голос Америки".

Читайте такжеГосдеп США: вопрос о вступлении Украины в НАТО будут решать только украинцы и члены НАТО

"США не признают легитимной попытку России аннексировать Крым. Мы призываем немедленно освободить всех украинских граждан, задержанных в Крыму во время вторжения туда России", - подчеркнул он.

Джефф Ратке положительно оценил недавний обмен задержанными между украинской властью и поддерживаемыми Россией сепаратистами, как шаг в направлении достижения долгосрочного политического решения кризиса на основе минских соглашений.

Вместе с тем, американский дипломат вновь обратил внимание на содержание под стражей в России украинских граждан - депутата Верховной Рады Надежды Савченко и кинорежиссера Олега Сенцова, отметив, что Надежда Савченко имеет проблемы со здоровьем, связанные с ее заключением.

Он также призвал Россию повлиять на подконтрольных ей боевиков на востоке Украины для соблюдения обязательств в рамках минских соглашений.

"США призывают Россию использовать свое влияние на сепаратистов, которых она поддерживает, для немедленного выполнения обязательств, взятых сторонами в рамках минского соглашения, включая возврат Украине контроля над ее международными границами, и продолжение поиска путей мирного решения", - сказал Джефф Ратке.