Московский суд продлил срок содержания под стражей режиссера Сенцова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вынесла судья Маргарита Котова.

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Перед началом заседания Олег Сенцов подчеркнул, что является гражданином Украины.

Адвокат Олега Сенцова Владимир Самохин обратился к суду с просьбой приобщить к делу документы консульского отдела при посольстве Украины в РФ, в которых указано, что законодательством Украины не предусмотрена норма об автоматическом прекращении гражданства в случае приобретения другого гражданства.

Кроме того, защитник подчеркнул, что к Олегу Сенцову как гражданину Украины не был допущен консул. "Он считает себя и является гражданином Украины, и был гражданином Украины в момент задержания, он имеет украинский паспорт, российского гражданства он в установленном порядке не принимал", - подчеркнул адвокат.

Самохин отметил, что следствие не имеет доказательств для содержания Олега Сенцова под стражей. По его словам, единственным доказательством являются показания осужденного уже Геннадия Афанасьева, который, по мнению защиты, заинтересован в оговоре Олега Сенцова для смягчения своей ответственности. Адвокат подчеркнул, что факты, которые подтверждают слова Геннадия Афанасьева, следствием не предоставлены.