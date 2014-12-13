В Госдепе США призвали мир не поддерживать прежние деловые отношения с РФ
Соответствующее заявление представитель ведомства Псаки сделала в связи с визитом российской официальной делегации в Индию и подписанием там ряда контрактов.
США призывают все страны не поддерживать прежние деловые отношения с Россией.
Об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне, сообщает Украинская правда.
Соответствующее заявление Псаки сделала в связи с визитом российской официальной делегации в Индию и подписанием там ряда контрактов.
При этом Псаки отметила, что не призывает к введению новых санкций в отношении РФ.
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Также представитель Госдепа США подчеркнула, что, несмотря на сотрудничество Дели с РФ, запланированный визит президента США в Индию останется без изменений, поскольку эта страна является важным партнером для Вашингтона.
Как известно, президент Украины Петр Порошенко выразил недовольство позицией Индии в связи с визитом главы аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова в Нью-Дели.
Ранее Индия выступила против западных санкций в отношении России в связи с присоединением Крыма.