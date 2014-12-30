Фиджи признана самой счастливой страной в мире

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией WIN Gallup, передает Би-би-си.

Самой счастливой страной в мире, согласно опросу, стала Фиджи, а наиболее несчастной - Ирак.

Африка и Азия лидируют в рейтинге самых счастливых континентов, менее всех счастливыми себя чувствуют жители Западной Европы.



Что касается ожиданий населения на 2015 год, то наименее оптимистичной европейской страной оказалась Греция.

На проведение опроса организация потратила 4 месяца, обработав отзывы 64 тыс. респондентов из 65 стран мира.