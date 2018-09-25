Business Insider: В США развенчали хвастовство России о способности Су-35 побить F-22

Американские военные и эксперты объяснили, почему российским самолетам лучше не провоцировать стелс-истребители США.

Все началось с того, что на неофициальной странице якобы отставного российского пилота Су-35 в Instagram появилось фото американского истребителя F-22 в небе над Сирией, которое должно было доказать, что российский самолет может обнаружить и превзойти американского соперника.

Оно было похоже на изображение с радара системы инфракрасного поиска и обнаружения, которая установлена на носовой части Су-35 и ищет тепло других боевых машин в небе неподалеку. Теоретически эта система способна обнаружить стелс-истребители на небольшом расстоянии.

Российский пилот утверждал, что засек F-22, который полностью невидимый для традиционных радаров, во время боевых операций в Сирии, пишет Business Insider.

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«На фото F-22 "Raptor" в прицеле нашего Су-35С. "ОЛС + ТП". В захвате. Да, 22-й хамил и был наказан после непродолжительного воздушного боя, после которого, конечно же, нашего синегрудого тр*хнули. Все, как всегда. Как видите, прекрасно захватывается и стелс. Да, можем. Да, не всегда все получается, но если надо будет – сделаем», - хвастался самозваный «российский пилот» Су-35.

Его сообщения быстро подхватила пропаганда России, распространяя его как доказательство преимущества российских самолетов над американскими. Business Insider отмечает, что в Москве любят заниматься хвастовством и заявлять о способности уничтожать американские стелс-истребители. Но обнаружить F-22, отследив его тепло, еще не значит сбить передовой американский самолет.

Как пояснил эксперт из воздушного боя Royal United Services Institute Джастин Бронк, даже если изображение, которое распространяют в России, настоящее, «оно никоим образом не доказывает, что Су-35С действительно способен выявлять и перехватывать F-22».

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«Более того, F-22 знал бы о присутствии Су-35 в регионе, когда тот только взлетел в небо. Поэтому на самом деле нет никаких оснований умалять боевое преимущество F-22», - сказал эксперт.

«Системы инфракрасного поиска и обнаружения можно использовать для фиксирования и отслеживания самолетов стелс при определенных условиях. Но это отнюдь не решает проблему ведения боя против таких целей. Ведь такие системы имеют ограниченный радиус действия в отличие от радаров, кроме того они очень уязвимы к изменениям в окружающей среде», - добавил Бронк.

Проще говоря, F-22 уже давно следил бы за передвижением российского Су-35, когда последний только бы заметил американский самолет. Кроме того, российский истребитель смог бы заметить F-22 лишь тогда, когда тот подлетел к нему слишком близко. По словам Бронка, искать американские стелс-самолеты с помощью систем инфракрасного поиска все равно, что смотреть «через пластиковую соломинку».

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В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Эрик Паон сказал Business Insider, что он не может проверить заявления, сделанные кем-то в Instagram. Однако, он указал на то, что «Россия проводит кампанию по дезинформации в Сирии, чтобы посеять смятение и преуменьшить усилия США и союзников в стране».

При этом, Паон добавил, что пилоты США могут точно сказать, когда их самолеты попадают на прицел врага. Поэтому если бы Су-35 это сделал, американские пилоты отреагировали бы.