ООН заявляет об угрозе полномасштабной гражданской войны в Ливии

11:28, 29 декабря 2014
Мир
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ООН осудила совершенную в воскресенье очередную серию авиаударов в Ливии, предупредив о нависшей над страной угрозе полномасштабной гражданской войны.

REUTERS

В распространенном заявлении Миссии ООН по поддержке Ливии сообщается, что ракетно-бомбовым ударам с воздуха подверглись цели на территории города Мисураты на западе Ливии, являющегося одним из оплотов исламистов, которые противостоят центральному правительству, передает ТАСС.

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"МООНПЛ призывает все стороны работать в направлении деэскалации и призывает их предпринять смелые шаги для того, чтобы разорвать этот круг насилия, который в случае продолжения приведет страну к хаосу и полномасштабной войне", - говорится в заявлении. 

В миссии ООН также подчеркнули, что те, кто подталкивает стороны конфликта к продолжению военных действий и "активно препятствует согласованному политическому урегулированию ливийского кризиса", нарушают резолюции Совета Безопасности всемирной организации.

Как сообщалось ранее, удары по Мисурате стали ответом на наступление боевиков на город Эс-Сидр, где расположен крупнейший в Ливии экспортный нефтяной терминал. В прошлый четверг в ходе боев в одно из нефтехранилищ попал снаряд, который привел к крупному пожару, по последним данным, уничтожившему около 800 тыс. баррелей нефти.

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